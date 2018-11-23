Максим Мамин вернулся в ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договорённости со своим воспитанником, нападающим Максимом Маминым, информирует официальный сайт команды. Игрок подписал контракт до конца текущего сезона. Напомним, Мамин начал сезон во «Флориде Пантерз».



В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Мамин сыграл в семи матчах, в которых результативными действиями не отметился. У Максима показатель полезности «-2» и 5 минут штрафа. Среднее игровое время — 7.20. На его счету 33 игры в лиге, в которых он набрал 4 (3+1) балла.



В составе молодёжной сборной России Максим Мамин стал серебряным призером МЧМ-2015, а в 2018 году дебютировал за национальную сборную на чемпионате мира в Дании, где в шести матчах отметился тремя заброшенными шайбами.



«Флорида Пантерз» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.

В ЦСКА как в ссылку. «Флорида» отдала Мамина в аренду Первый русский, который вернулся из НХЛ в этом сезоне.