«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на домашней арене одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 4:0. «Лётчики» завершили серию поражений из четырёх матчей, теперь на счету клуба 22 очка в 22 играх, он остаётся вне зоны плей-офф.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал Трэвис Конечны, которому ассистировали Шон Кутюрье и Клод Жиру. На 55-й минуте эти же игроки заработали ещё по одному очку, только автором гола теперь стал Кутюрье. В концовке окончательный счёт установили точные броски Джордана Уила и Кутюрье, оформившего дубль.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19