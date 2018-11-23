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«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на домашней арене одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 4:0. «Лётчики» завершили серию поражений из четырёх матчей, теперь на счету клуба 22 очка в 22 играх, он остаётся вне зоны плей-офф.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал Трэвис Конечны, которому ассистировали Шон Кутюрье и Клод Жиру. На 55-й минуте эти же игроки заработали ещё по одному очку, только автором гола теперь стал Кутюрье. В концовке окончательный счёт установили точные броски Джордана Уила и Кутюрье, оформившего дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2018, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Конечны (Кутюрье, Жиру) – 13:21 (5x5), 2:0 – Кутюрье (Конечны, Жиру) – 54:39 (5x5), 3:0 – Уил (Симмондс) – 57:58 (en), 4:0 – Кутюрье (Конечны, Жиру) – 58:23 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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