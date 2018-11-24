Скотт: ждём жёсткой и сложной встречи со СКА, но будем играть на победу

Нападающий ЦСКА Грег Скотт поделился ожиданиями от предстоящей игры со СКА.

«Мы серьёзно готовимся к игре с командой из Санкт-Петербурга, одним из фаворитов КХЛ. Каждый матч против СКА у нас получается очень зрелищным. Понимаем, что после двух поражений в этом сезоне и поражения в финале конференции предыдущего Кубка Гагарина клуб сделает всё, чтобы победить нас. Поэтому ждём жёсткой и сложной встречи, но будем играть на победу.

Мы набрали отличный ход в последние два месяца, демонстрируем очень качественный хоккей и почти не проигрываем. Но многие соперники играют против нас с двойной отдачей, поэтому иногда бывают такие трудности, как в матче с «Сочи», — приводят слова Скотта «Известия».

Матч ЦСКА — СКА состоится сегодня, 24 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — 17:30 мск.