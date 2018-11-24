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Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Нэшвилл»

Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромно обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 6:2.

В составе «блюзменов» отличились Иван Барбашёв, Райан О’Райлли, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Робби Фаббри и Алекс Пьетранджело. Голы в составе «Нэшвилла» забили Ник Бонино и Райан Хартман.

Барбашёв, забивший второй гол в сезоне, был признан третьей звездой встречи. На его счету показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ ворот и 5 силовых приёмов за 12.13 на льду. У Владимира Тарасенко результативная передача, «+1», 4 броска и 3 силовых приёма за 16.02.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 5:1. Дубль при игре «4 на 5» оформил Джей Ти Комфер, по голу на счету Микко Рантанена, Тайсона Бэрри и Габриэля Ландескога. У «Аризоны» отличился Дилан Строум.

В активе Никиты Задорова показатель полезности «+1» и 2 силовых приёма за 16.42 на льду. У Владислава Каменева 2 броска в створ за 12.35. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
6 : 2
3:1, 2:0, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Барбашев (Шмальц) – 09:26 (5x5), 2:0 – О'Райлли (Блейз, Пьетранджело) – 13:09 (5x5), 2:1 – Бонино (Экхольм, Джохансен) – 14:12 (5x5), 3:1 – Шенн – 15:09 (5x5), 4:1 – Сэнфорд (О'Райлли, Тарасенко) – 20:36 (5x5), 5:1 – Фаббри (Томас) – 31:53 (5x5), 6:1 – Пьетранджело (Шенн, Томас) – 54:50 (4x4), 6:2 – Хартман (Фиала, Хэмьюс) – 56:13 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 5
0:3, 0:0, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Комфер (Ньето) – 07:28 (4x5), 0:2 – Комфер – 08:53 (4x5), 0:3 – Рантанен (Ландеског) – 09:39 (5x5), 0:4 – Бэрри (Маккиннон, Рантанен) – 46:11 (5x5), 1:4 – Строум (Перлини, Голигоски) – 53:02 (5x4), 1:5 – Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 55:41 (5x4)
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