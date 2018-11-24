Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромно обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 6:2.

В составе «блюзменов» отличились Иван Барбашёв, Райан О’Райлли, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Робби Фаббри и Алекс Пьетранджело. Голы в составе «Нэшвилла» забили Ник Бонино и Райан Хартман.

Барбашёв, забивший второй гол в сезоне, был признан третьей звездой встречи. На его счету показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ ворот и 5 силовых приёмов за 12.13 на льду. У Владимира Тарасенко результативная передача, «+1», 4 броска и 3 силовых приёма за 16.02.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 5:1. Дубль при игре «4 на 5» оформил Джей Ти Комфер, по голу на счету Микко Рантанена, Тайсона Бэрри и Габриэля Ландескога. У «Аризоны» отличился Дилан Строум.

В активе Никиты Задорова показатель полезности «+1» и 2 силовых приёма за 16.42 на льду. У Владислава Каменева 2 броска в створ за 12.35. Семён Варламов остался на скамейке запасных.