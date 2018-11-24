Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Бэбкок: готов поспорить, что Нюландер подпишет контракт до 1 декабря

Бэбкок: готов поспорить, что Нюландер подпишет контракт до 1 декабря
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о ситуации с нападающим Вильямом Нюландером. 22-летний шведский хоккеист отказывается от условий клуба по новому контракту и не принимает участия в матчах. Если до 1 декабря Нюландер не подпишет соглашение, то пропустит оставшуюся часть чемпионата.

«Верю и надеюсь, что с Нюландером мы сумеем договориться. Вильям очень любит хоккей. Хорошо его знаю, он отличный партнёр и замечательный человек. Он любит хоккей и хочет играть. Так что готов поспорить», — приводит слова Бэбкока Sportsnet.

«Торонто» задрафтовал Нюландера, сына бывшего игрока НХЛ Микаэля Нюландера, под восьмым номером драфта в 2014 году. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету форварда 135 (48+87) очков в 185 матчах, а также 8 (2+6) — в 13 играх плей-офф.

Нюландер и ещё 7 известных игроков НХЛ без работы. Вот бы кого-то в КХЛ
Молодой швед не идёт на уступки «Торонто», а ветераны никому не нужны.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент