Кемпны получил повреждение после удара партнёра при праздновании гола

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны получил травму во время празднования заброшенной шайбы в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:1). Игрока обороны ударил по шлему партнёр, Трэвис Бойд, и нанес Кемпны ссадину на носу.



Кемпны с юмором отнёсся к происшествию: «Думаю, это будет хитом в интернете. Забавный момент».

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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Это четвёртая кряду победа «Кэпиталз».



По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Том Уилсон (1+1). Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 31 бросок. Единственная шайба в составе «Дейтройта» на счету Андреаса Атанасиу.