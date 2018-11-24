Форвард «Ванкувера» Руссель укусил защитника «Шаркс» Власича

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) произошёл интересный эпизод. На последней минуте встречи форвард «Кэнакс» Антуан Руссель скинул перчатки и попытался подраться с защитником хозяев Марком-Эдуардом Власичем. В драку вмешались арбитры. Когда хоккеисты держали друг друга за свитера, Руссель укусил Власича за руку.



«После матча Влашич показывал мне руку с отметиной от зубов», — написал в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Кевин Курц.

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Главным героем встречи стал защитник хозяев Эрик Карлссон, набравший 3 очка (1+2). Также по голу на счету Логана Кутюра, Тимо Майера и Мелькера Карлссона. Голкипер «акул» Аарон Делл отразил все 19 бросков.