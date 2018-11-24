Фридман: зачем обменивать Бобровского или Варламова, пока их команды в гонке?

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность обменов на вратарском рынке в НХЛ.



«Слышал, что «Флорида» после травм Луонго может интересоваться молодым вратарём из системы «Монреаля» Чарли Линдгреном. «Канадцы» не дают ему возможности играть, ему 24 года, он сыграл 17 матчей в НХЛ, а сейчас выступает в АХЛ за «Лаваль Рокет». Другое дело, что цена за Линдгрена может быть очень высокой.



Из других вратарских вариантов для «Пантерз» приходит на ум Джимми Ховард, но он хочет подписать новый краткосрочный контракт с «Детройтом». Если Ховарда не обменяют, то снова пойут слухи о Сергее Бобровском и Семёне Варламове, у которых заканчиваются действующие соглашения. Но представьте себя на месте генеральных менеджеров «Колорадо» или «Коламбуса». Зачем вам обменивать этих парней, пока вы в гонке, пока вы реально боретесь за место в плей-офф?» — отметил Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.