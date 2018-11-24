«Металлург» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.



«Металлург»



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Бирюков, Мозякин — Шор — Кулемин;

Верещагин — Рылов, Варфоломеев — Эллисон — Булирж;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Любимов;

Дронов, Язьков — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.



«Нефтехимик»



Коротаев (Ежов);

Полашек — Тимашов, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Огурцов — Мусин, Падакин — Нестрашил — Галимов;

Волгин — Шарипзянов, Хайруллин — Куликов — Хисамутдинов;

Семенов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.