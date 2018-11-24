Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.
«Металлург»
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Бирюков, Мозякин — Шор — Кулемин;
Верещагин — Рылов, Варфоломеев — Эллисон — Булирж;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Любимов;
Дронов, Язьков — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
«Нефтехимик»
Коротаев (Ежов);
Полашек — Тимашов, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Огурцов — Мусин, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Волгин — Шарипзянов, Хайруллин — Куликов — Хисамутдинов;
Семенов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.
«Металлург» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд