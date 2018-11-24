Тертышный — о матче с «Торпедо»: четвёртый пропущенный гол надломил «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:5).



«Неплохой первый период в принципе. Во втором периоде — опять же, как удаление перевернуло игру! — будем так говорить, упустили победу. В третьем периоде постарались вернуться, но четвёртый гол надломил нас. Ребята старались, шли вперёд, забили гол, но чуть-чуть не хватило», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



К 25-й минуте подопечные Алексея Тертышного лидировали в счёте благодаря заброшенным шайбам Ника Бэйлена и Райана Стоа. В середине второго периода Алексей Петров получил удаление «5+20» и «Торпедо» воспользовалось шансом — голы забили Энрю Кэлоф и Филип Хольм, оформивший дубль. В третьем периоде соперники обменялись шайбами Кэлофа и Андрея Ерофеева, точку поставил гол Энди Миле.

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