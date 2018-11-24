Яндач: не очень доволен игрой «Металлурга», допустили много потерь

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о матче с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).



«Довольны, что набрали два очка, но игрой уже не так довольны. Знали, как команда Нижнекамска играла в прошлых матчах, она очень активна. Хоккеисты «Металлурга» долго держали шайбу в зоне обороны, но при этом допустили много потерь. Игра шла то вперёд, то назад.



Допустили ошибку в концовке второго периода, пропустили за 15 секунд до конца отрезка. Поэтому в третьем периоде команды, мне кажется, играли с большим упором на оборону, чем в первых двух периодах. В овертайме же удалось реализовать большинство. Так что игрой не очень довольны.



Почему не было Чибисова? У него травма», — цитирует чешского специалиста официальный сайт «Магнитки».

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