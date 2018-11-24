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Шипачёв и Кагарлицкий поприветствовали фанатов «Северстали» в Череповце

Шипачёв и Кагарлицкий поприветствовали фанатов «Северстали» в Череповце
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По окончании игры нападающие бело-голубых Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий остались на площадке и поприветствовали местных болельщиков.

Видео можно посмотреть на странице московского клуба в «Твиттере».

Шипачёв выступал за «Северсталь» с 2008 по 2013 год, а Кагарлицкий — с 2014-го по 2018-й. Оба хоккеиста являются уроженцами Череповца.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды сумели отличиться по разу. Илья Никулин, которому ассистировал Шипачёв, реализовал большинство, а в составе хозяев точным броском отметился Матей Странски. В середине третьей двадцатиминутки Никулин оформил дубль при непосредственном участии Кагарлицкого — бело-голубые забросили шайбу в формате «пять на три».

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