Эллисон: «Нефтехимик» — крепкая команда, которая действует в жёсткой манере

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился мнением о победе в матче с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ). В этой игре форвард отметился победной шайбой в овертайме.



«Это точно была не самая лучшая игра «Металлурга», но два очка — наши, и это в данном случае самое главное. Мы победили, завтра будем тренироваться, чтобы стать лучше к матчу с «Торпедо».



Мы сделали несколько ошибок, так бывает. Но не забывайте, что против нас играла крепкая команда. Они действуют жёстко, создают себе моменты и используют наши ошибки. В конце концов мы тоже использовали их ошибки и выиграли в овертайме», — приводит слова Эллисона официальный сайт «Магнитки».



Помимо Эллисона, точными бросками в составе уральского клуба отметились Михал Булирж (дважды) и Виктор Антипин.

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