Новиков: Ковальчук и Дадонов – невосполнимые потери СКА, сейчас год ЦСКА

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал третью подряд победу ЦСКА в матчах со СКА в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.

«Совершенно очевидно, что потери, которые в течение последних лет понёс СКА, невосполнимы. Речь о Дадонове и Ковальчуке. Этих двух мастеров, особенно Ковальчука, не так просто заменить.

А ЦСКА из года в год накапливал силу, будучи вторым номером. Он укреплялся и подкрадывался. У него сейчас очень серьёзный шанс выиграть Кубок Гагарина. Это видят болельщики и руководство. Поэтому картина ясна и объективна. СКА будет биться, но этот год — год ЦСКА. Если они и в этом году не выиграют, то надо будет принимать серьёзные кадровые решения.

Дело даже не в комплексе, который может быть у СКА. Просто после той реновации, которую они провели, у них тоже будет время для укрепления сил и состава, чтобы опять бороться за кубок. Но сейчас год ЦСКА», — сказал Новиков «Чемпионату».