«Авангард» заключил контракт с нападающим Богданом Якимовым

«Авангард» заключил соглашение до конца сезона с нападающим Богданом Якимовым, информирует пресс-служба омского клуба.



18 ноября, хоккеист, начинавший сезон в составе «Нефтехимика», был переведён в список командированных и отправлен в ЦСК ВВС, с которым у «волков» имеется договор о спортивном сотрудничестве. На следующий день хоккеист расторг соглашение с клубом из Нижнекамска.



В нынешнем сезоне хоккеист провёл за «волков» 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Он проводил 13 минут 25 секунд игрового времени и 20 смен в среднем за матч. Всего в составе нижнекамской команды Якимов провёл 186 игр и набрал 43 (23+20) очка.



Якимов присоединится к «Авангарду» в Балашихе 26 ноября. В составе «ястребов» форвард будет выступать под 48-м номером.

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Богданом Якимовым