«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», Умарк набрал четыре очка

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счётом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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В первом периоде уфимская команда забросила две шайбы в большинстве стараниями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, на что гости ответили точным броском Андрея Степанова. Во втором периоде хозяева ещё трижды огорчили минский клуб благодаря голам Теэму Хартикайнена, Захара Арзамасцева и Дмитрия Кугрышева. В заключительной двадцатиминутке преимущество «Салавата» укрепил Максим Майоров, отметившийся заброшенной шайбой в меньшинстве. Нападающий уфимцев Линус Умарк записал на свой счёт четыре результативные передачи.
«Салават» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, белорусская команда потерпела третье поражение подряд.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.