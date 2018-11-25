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«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», Умарк набрал четыре очка

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», Умарк набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счётом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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В первом периоде уфимская команда забросила две шайбы в большинстве стараниями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, на что гости ответили точным броском Андрея Степанова. Во втором периоде хозяева ещё трижды огорчили минский клуб благодаря голам Теэму Хартикайнена, Захара Арзамасцева и Дмитрия Кугрышева. В заключительной двадцатиминутке преимущество «Салавата» укрепил Максим Майоров, отметившийся заброшенной шайбой в меньшинстве. Нападающий уфимцев Линус Умарк записал на свой счёт четыре результативные передачи.

«Салават» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, белорусская команда потерпела третье поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
6 : 1
2:1, 3:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Бурдасов (Хохряков) – 11:29 (5x4), 2:0 – Кемппайнен (Ларсен, Умарк) – 13:39 (5x4), 2:1 – Степанов (Буйницкий, Ковыршин) – 14:02 (5x5), 3:1 – Хартикайнен (Семёнов, Умарк) – 29:26 (5x5), 4:1 – Арзамасцев (Умарк, Кугрышев) – 32:23 (5x5), 5:1 – Кугрышев (Умарк, Кадейкин) – 36:01 (5x5), 6:1 – Майоров (Сергеев, Кадейкин) – 40:49 (4x5)
Умарк: не знаю, что не понравилось Пёрселлу в КХЛ, но я тоже не фанат икры
Он остался в «Салавате» из-за семьи и точно не будет поливать Россию грязью.
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