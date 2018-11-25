Защитник Андрей Первышин покинул чемпионат Франции, проведя один матч в «Шамони»

Защитник Андрей Первышин принял решение покинуть клуб «Шамони», который выступает в национальной лиге Франции (лига Магнуса).



По информации пресс-службы клуба, хоккеист сделал это по личным причинам. Первышин подписал контракт две недели назад и провёл в составе французской команды одну игру, не сумев отметиться в ней результативными действиями.



33-летний хоккеист начинал нынешний сезон в «Сарыарке», где сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (0+1) очко. Ранее Первышин играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», питерский СКА, московский ЦСКА, ХК «Сочи», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».



Летом двукратный обладатель Кубка Гагарина подписал соглашение с клубом чемпионата Словакии «Детва», но не сыграл ни одного матча за команду.

Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в чемпионате Франции