«Калгари» разгромил «Аризону», забросив шесть шайб

«Калгари Флэймз» не оставил шансов «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Для «Койотс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублями в составе победителей отметились форвард Марк Янковски и защитник Ноа Хэнифин. Два балла за результативность в активе Ти Джея Броди (1+1). Единственную шайбу в составе «Койотс» забросил Клейтон Келлер.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 27 секунд, совершил 6 силовых приёмов, заблокировал один бросок и не отметился результативными действиями.