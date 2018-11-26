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«Калгари» разгромил «Аризону», забросив шесть шайб

«Калгари» разгромил «Аризону», забросив шесть шайб
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» не оставил шансов «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Для «Койотс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублями в составе победителей отметились форвард Марк Янковски и защитник Ноа Хэнифин. Два балла за результативность в активе Ти Джея Броди (1+1). Единственную шайбу в составе «Койотс» забросил Клейтон Келлер.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 27 секунд, совершил 6 силовых приёмов, заблокировал один бросок и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 6
0:2, 0:2, 1:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Монахан (Годро, Джордано) – 07:27 (5x5), 0:2 – Хэнифин – 16:22 (4x5), 0:3 – Хэнифин (Нил, Райан) – 28:34 (5x4), 0:4 – Янковски (Броди, Дюбе) – 31:25 (5x5), 0:5 – Броди (Баклунд) – 43:39 (4x5), 0:6 – Янковски – 44:03 (4x5), 1:6 – Келлер – 53:44 (5x5)
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