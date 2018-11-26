«Лос-Анджелес» одолел «Эдмонтон», Ковальчук провёл на льду менее семи минут

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Калифорнии.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



«Короли» открыли счёт на 8-й минуте усилиями Дастина Брауна, на что гости ответили спустя шесть минут точным броском Алекса Чиассона. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами, а в роли авторов опять выступили Чиассон и Браун. На старте третьего игрового отрезка «Лос-Анджелесу» удалось выйти вперёд благодаря голу Анже Копитара, набравшему в матче 3 (1+2) очка. В концовке встречи Браун оформил хет-трик, а ещё одну шайбу в ворота канадского клуба отправил Мэтт Лафф.



Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук впервые в сезоне начал игру в четвёртом звене и провёл на льду 6 минут 20 секунд, отметившись одним броском в створ ворот. Ранее форвард был выведен из первой спецбригады большинства.

«Пожалуйста, обменяйте Ковальчука». За что «Кингз» платит ему $ 6 млн? Нет игры, нет очков, нет репутации.