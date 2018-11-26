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«Лос-Анджелес» одолел «Эдмонтон», Ковальчук провёл на льду менее семи минут

«Лос-Анджелес» одолел «Эдмонтон», Ковальчук провёл на льду менее семи минут
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Калифорнии.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Короли» открыли счёт на 8-й минуте усилиями Дастина Брауна, на что гости ответили спустя шесть минут точным броском Алекса Чиассона. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами, а в роли авторов опять выступили Чиассон и Браун. На старте третьего игрового отрезка «Лос-Анджелесу» удалось выйти вперёд благодаря голу Анже Копитара, набравшему в матче 3 (1+2) очка. В концовке встречи Браун оформил хет-трик, а ещё одну шайбу в ворота канадского клуба отправил Мэтт Лафф.

Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук впервые в сезоне начал игру в четвёртом звене и провёл на льду 6 минут 20 секунд, отметившись одним броском в створ ворот. Ранее форвард был выведен из первой спецбригады большинства.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5 : 2
1:1, 1:1, 3:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Браун (Копитар, Форборт) – 07:56 (5x5), 1:1 – Чиассон (Макдэвид, Клефбом) – 13:19 (5x4), 1:2 – Чиассон (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 22:16 (5x5), 2:2 – Браун (Копитар) – 24:13 (5x4), 3:2 – Копитар (Форборт, Томпсон) – 44:27 (5x5), 4:2 – Браун (Картер, Даути) – 59:06 (en), 5:2 – Лафф – 59:33 (en)
«Пожалуйста, обменяйте Ковальчука». За что «Кингз» платит ему $ 6 млн?
Нет игры, нет очков, нет репутации.
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