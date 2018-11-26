Ковальчук установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 6 минут 20 секунд в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).



Россиянин впервые начал игру в четвёртом звене и установил антирекорд по игровому времени в НХЛ, он ни разу не выходил на площадку в третьем периоде. Меньше него на льду в команде провёл только нападающий Майкл Амадио – 4 минуты 59 секунд. Ранее Ковальчука вывели из первой спецбригады большинства – во встрече с «Эдмонтоном» на его счету полторы минуты во время численного перевеса.



В 23 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-13». Последний раз 35-летнему хоккеисту удалось набрать очки в игре с «Анахайм Дакс», состоявшейся 6 ноября.

«Пожалуйста, обменяйте Ковальчука». За что «Кингз» платит ему $ 6 млн? Нет игры, нет очков, нет репутации.