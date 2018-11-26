Давыдов: И. Воробьёву вдвойне тяжело – нужно перестраивать и клуб, и сборную

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что тренеру Илье Воробьёву приходится нелегко в плане совмещения работы в СКА и сборной России.



«Тренерская работа — тяжёлая работа, особенно в условиях совмещения. Плюс хотим мы того или нет, но перед Олимпиадой внутри лиги «армейцам» Санкт-Петербурга как базовой команде уделялось особое внимание. И я, как трёхкратный олимпийский чемпион, с этим полностью соглашался, ведь в нашей стране сборная — это команда номер один, за которую переживает весь народ.



Теперь же ближе к званию базовой команды даже не СКА, а ЦСКА, у «армейцев» Москвы больше явных кандидатов в сборную. То есть Воробьёву вдвойне тяжело — необходимо перестраивать и клуб, и национальную команду. Считаю, что молодого тренера в такой ситуации надо поддержать», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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