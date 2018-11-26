Илья Ковальчук не может набрать очки на протяжении девяти матчей

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук продлил безрезультативную серию в Национальной хоккейной лиге до девяти матчей.



35-летний россиянин не сумел отметиться набранными очками во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Илья впервые в сезоне начал матч в четвёртом звене и провёл на льду всего 6 минут 20 секунд, установив личный антирекорд по игровому времени. Помимо этого, Ковальчук ни разу не появился на площадке в заключительном периоде. Предыдущие результативные действия форварда состоялись в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В этой игре россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.



В 23 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-13».

«Пожалуйста, обменяйте Ковальчука». За что «Кингз» платит ему $ 6 млн? Нет игры, нет очков, нет репутации.