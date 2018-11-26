Дежарден рассказал, почему решил ограничить игровое время Ковальчука

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) поделился мнением о нападающем Илье Ковальчуке. Россиянин провёл на льду всего 6 минут 20 секунд.



«Ограничить игровое время Ковальчука было моим решением. Дело в Макдэвиде, который может проводить полутораминутные смены, во время которых мы меняем по две тройки, или выходить на следующую смену после короткого перерыва. Так что я пытался не выпускать этих ребят против Макдэвида. Плюс вторая бригада большинства сегодня не получила много времени, в том числе и Илья. Просто другие ребята поймали кураж», — приводит слова Дежардена LA Kings Insider.



Безрезультативная серия Ковальчука достигла девяти игр. В 23 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-13».

Самый дорогой игрок четвёртого звена. Ковальчук попал в «собачью будку» В игре с «Эдмонтоном» он шлифовал скамейку, установив антирекорд по игровому времени.