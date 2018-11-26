Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: «Локомотив» или ЦСКА?

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».



Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!

В первой полуфинальной паре встречаются «Локомотив» и ЦСКА. В четвертьфинале «железнодорожники» победили по итогам голосования СКА, а «армейцы» набрали больше голосов, чем «Спартак».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Вторую полуфинальную пару баттла составили «Авангард» и «Салават Юлаев».