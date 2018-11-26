«Амур» — «Сибирь»: Шейнс Принс оформил эффектный гол в первом матче за гостей

Новоиспечённый форвард «Сибири» Шейн Принс отметился первой заброшенной шайбой в дебютном матче за команду в Континентальной хоккейной лиге.



Американский хоккеист отличился в выездном матче с «Амуром», сравняв счёт в середине первого периода. Принс подписал с новосибирским клубом контракт на один год, он призван заменить форварда Шарля Бертрана, с которым команда расторгла договор.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Принс дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Последние три сезона 26-летний хоккеист провёл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Принс принял участие в 14 матчах, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 11 минутах штрафного времени.



Всего сыграл в Национальной хоккейной лиге 128 матчей, набрав 28 (12+26) очков.