«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Шейном Принсом

«Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Шейном Принсом. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Шейн Принс был выбран на драфте НХЛ «Оттавой» под 61-м номером. Американец дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Последние три сезона 26-летний хоккеист провёл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Принс принял участие в 14 матчах, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 11 минутах штрафного времени. Всего в Национальной хоккейной лиге провёл 128 матчей, набрав 28 (12+26) очков, и 11 — в розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 4 (3+1) очка.

Сегодня, 21 ноября, новосибирская команда расторгла соглашение с французским нападающим Шарлем Бертраном, которого и заменит в составе Принс.