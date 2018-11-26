Наставнику «Калгари» наложили восемь швов после попадания шайбы в лицо

Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (6:1).



По информации USA Today, наставнику наложили восемь швов. В одном из эпизодов шайба попала в лицо специалисту, которому потребовалась медицинская помощь, а игра на какое-то время была приостановлена. Питерс отсутствовал около 10 минут, и за это время его команде удалось забросить две шайбы.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».



Канадская команда одержала победу с разгромным счётом, забросив три шайбы в численном меньшинстве. Точными бросками в формате «4 на 5» отметились Ноа Хэнифин, Ти Джей Броди и Марк Янковски. «Огоньки» в третий раз в клубной истории сумели забросить три шайбы в меньшинстве по ходу одного матча. Первый случай был зафиксирован в марте 1991 года, второй – в октябре 1997 года.