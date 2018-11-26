Федотов: Ковальчук изначально не очень вписывался в систему игры «Лос-Анджелеса»

Скаут сборной России Сергей Федотов поделился точкой зрения по поводу проблем, с которыми столкнулся нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Матч с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) Ковальчук начал в четвёртом звене и провёл на льду менее семи минут, установив личный антирекорд.



«Я ещё перед началом сезона высказывал мнение, что Ковальчук по стилю не очень подходит «Лос-Анджелесу», то есть проблема не в нём. Его перевод в четвёртое звено, достаточно малое игровое время — это попытка что-то изменить, взгляд нового главного тренера.



В такой ситуации очень просто всё списать на Илью. Повторюсь, на мой взгляд, его сильные стороны изначально не очень вписывались в систему игры «Кингз». Она, конечно, меняется на протяжении нескольких лет, но мы всё равно знаем «Лос-Анджелес» как одну из самых жёстких и габаритных команд.



Думаю, Илья готов к непростым обстоятельствам, он всё прекрасно понимает. Такие безголевые серии были и у Овечкина, и у Малкина. Я просто настаиваю, что это проблема «Лос-Анджелес Кингз», а не Ильи Ковальчука», — приводит слова Федотова сайт телеканала «360».

Самый дорогой игрок четвёртого звена. Ковальчук попал в «собачью будку» В игре с «Эдмонтоном» он шлифовал скамейку, установив антирекорд по игровому времени.