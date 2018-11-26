Андриевский: «Сибирь» довольна приобретением Принса, парень с хорошей техникой

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился эмоциями после матча с «Амуром» (3:2). Новосибирская команда одержала четвёртую победу подряд.



«На мой взгляд, сегодняшняя игра должна была понравиться зрителю. Было много бросков и борьбы, а такие площадки, как в Хабаровске, способствуют увеличению зрелищности. Считаю, что игра удалась. Понравилось, как команда вошла в матч, как действовала во втором периоде и в начале третьего отрезка. После первого удаления в заключительном периоде игра перевернулась. Хорошо, что всё закончилось победой «Сибири». Благодарен ребятам за то, что выстояли в меньшинстве.



Дебют Принса? Для первой игры выглядел совсем неплохо. Видно, что парень с хорошей техникой, катанием. Мы довольны этим приобретением, Шейн добавил креатива. Думаю, он ещё прибавит. Парень только приехал, первая игра – выездная.

Видео дебютного гола Принса в составе новосибирского клуба можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Я бы не сказал, что команда на пятаке не доработала. Вроде бы уже ликвидировали опасность, но потом теряем концентрацию внимания, не доигрываем момент до конца, и это приводит к плачевным последствиям», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.