Борщевский: не стал бы винить Мурыгина, «Амур» проигрывает всей командой

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги матча с «Сибирью» (2:3).



«Игра вышла напряжённой. Знали, что соперник серьёзно готовится к этой встрече, но у нас не все игроки прониклись этим — заиграли только во второй половине третьего периода. Я считаю, что сегодня «Амур» проиграл игру на пятаке, в первую очередь нападающие. Нужно создавать помеху вратарю, закрывать обзор и идти на добивание. Да, броски были, но опасные производятся с ближнего и среднего пятака — наши нападающие себя не проявили в должной мере. В большинстве забили только в конце, времени сравнять счёт не хватило.



Ошибка Мурыгина? Я бы не стал его винить. Мы проигрываем командой, поражения тоже терпит команда. Лангхаммер? У нас в обойме три вратаря, примем решение к следующему матчу, кто попадёт в заявку.

Видео курьёзного гола в ворота Мурыгина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Преимущество «Сибири» в габаритах? Тут дело в желании больше, нужно работать в каждом единоборстве до конца, сегодня у нас этого не было. Мы побеждаем, только когда сражаемся за каждый сантиметр льда, и наши форварды идут на пятак», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.