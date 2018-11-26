Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Абросимосов — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;
Манухов — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара — Марушев.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Мусин — Шарипзянов, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Брынцев — Огурцов, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Тимашов — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Бикмуллин;
Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.
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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: стали известны составы на «татарстанское дерби»