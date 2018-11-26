«Ак Барс» — «Нефтехимик»: стали известны составы на «татарстанское дерби»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Абросимосов — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;

Манухов — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Яруллин — Марков, Глухов — Попов — Галиев;

Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара — Марушев.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Мусин — Шарипзянов, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Брынцев — Огурцов, Падакин — Нестрашил — Галимов;

Тимашов — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Бикмуллин;

Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.



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