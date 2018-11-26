«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби Татарстана

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в дерби Татарстана, встреча завершилась со счётом 3:1. Победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова пятой подряд в чемпионате.



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Артём Лукоянов. На 26-й минуте Андрей Попов удвоил преимущество «Ак Барса» в счёте. На 54-й минуте форвард Юусо Пустинен сократил отставание «Нефтехимика», но точку поставил гол Михаила Глухова в пустые ворота гостей.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19