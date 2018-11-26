Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби Татарстана

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби Татарстана
Хоккей / КХЛ

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в дерби Татарстана, встреча завершилась со счётом 3:1. Победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова пятой подряд в чемпионате.

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Артём Лукоянов. На 26-й минуте Андрей Попов удвоил преимущество «Ак Барса» в счёте. На 54-й минуте форвард Юусо Пустинен сократил отставание «Нефтехимика», но точку поставил гол Михаила Глухова в пустые ворота гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Лукоянов – 19:02 (4x5), 2:0 – Попов (Галиев) – 25:23 (5x5), 2:1 – Пуустинен (Падакин, Шарипзянов) – 53:44 (5x5), 3:1 – Глухов – 59:18 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент