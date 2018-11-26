Фазель: мне говорили, что людям в Швейцарии нравится уровень хоккея в КХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги провести матч в швейцарском Цюрихе.



«Это особенный момент для Швейцарии, КХЛ пришла к нам. Это хороший шаг для лиги — показать себя в Европе. Я знаю, что болельщики следят за КХЛ в Швейцарии, неоднократно мне рассказывали о том, что людям нравится уровень хоккея в лиге», — приводит слова Фазеля официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Швейцария не находится в списке стран, в которых в данный момент есть претенденты на вступление в лигу.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

