Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Йорк Айлендерс (4:1). Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Он вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука – 640 шайб.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

В 24 матчах Овечкин набрал 28 очков (18+10). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Патрика Лайне («Виннипег») и Давида Пастрняка («Бостон») – у них по 19 голов.

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