КХЛ изменила даты проведения двух домашней матчей «Ак Барса»

Континентальная хоккейная лига перенесла два домашних матча «Ак Барса» на другие даты из-за подготовки «Татнефть Арены» к Матчу звёзд КХЛ, который пройдёт 19-20 января, информирует официальный сайт казанского клуба.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

«В связи с проведением на спортсооружении ЛДС «Татнефть Арена» 19 и 20 января 2019 года Матча звёзд КХЛ в целях своевременной подготовки арены к данному мероприятию, лига, в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе дат проведения следующих матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона-2018/19 годов:



– матч № 610 «Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) переносится с 15 января на 5 февраля 2019 года,



– матч № 705 «Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) переносится с 5 февраля 2019 года на 30 декабря 2018 года», — сказано в сообщении.