Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 /

Михайлов: рад, что Знарок возвращается, такие специалисты на улице не валяются

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Михайлов: рад, что Знарок возвращается, такие специалисты на улице не валяются
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем назначении Олега Знарка на должность консультанта штаба национальной команды. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

«Я рад, что он возвращается в наш хоккей, такие специалисты на улице не валяются», — сказал Михайлов «Чемпионату».

В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.

Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).

Знарок возвращается в штаб сборной России! Не ждали?
Олег Валерьевич будет помогать всем сборным, кроме одной.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент