Михайлов: рад, что Знарок возвращается, такие специалисты на улице не валяются

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем назначении Олега Знарка на должность консультанта штаба национальной команды. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

«Я рад, что он возвращается в наш хоккей, такие специалисты на улице не валяются», — сказал Михайлов «Чемпионату».

В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).