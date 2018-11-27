Быков: наверное, Знарок сделал перерыв, чтобы всё взвесить и набраться сил

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Олега Знарка консультантом штаба национальной команды. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

«Я рад, что Олег нашёл возможность вернуться и снова приступит к активной деятельности. Его опыт и взгляд на хоккей, безусловно, помогут тренерскому штабу сборных. Тем более что все наши ребята работали с ним. Думаю, что это пойдёт на пользу.

Помог ли Знарку недавний отпуск соскучиться по работе? На этот вопрос может ответить только он сам. Наверное, он сделал этот перерыв, чтобы всё взвесить и с новыми силами приступить к дальнейшей работе», — сказал Быков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.