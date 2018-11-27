Михаил Щедрин назначен на пост генерального менеджера «Северстали», информирует официальный сайт череповецкого клуба.

Щедрин с отличием закончил МГТУ им. Баумана по специализации «системы автоматизированного проектирования», защитив дипломную работу по проблеме комплектации хоккейных команд. Занимался селекционной и аналитической работой в ярославском «Локомотиве», с декабря 2017 года занимал должность спортивного директора в новокузнецком «Металлурге».

20 ноября пост генерального менеджера «Северстали» покинул Валерий Зелепукин. Вместе с ним череповецкий клуб покинули помощник тренера Дмитрий Ерофеев и тренер по работе с вратарями Дмитрий Хомутов.

12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.