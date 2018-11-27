«Магнитка» командировала в «Зауралье» защитника молодёжной сборной России

Защитник Савелий Ольшанский вновь командирован в курганское «Зауралье» из магнитогорского «Металлурга», информирует официальный сайт клуба ВХЛ.



В нынешнем сезоне 19-летний защитник уже провёл в составе «Зауралья» 11 матчей и набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности. Большую часть ноября Ольшанский находился в расположении молодёжной сборной России, где стал не только победителем CIBC Canada Russia Series, но и вторым бомбардиром национальной команды, заработав 5 (1+4) баллов в шести матчах при полезности «+6».



После возвращения из Канады игрок обороны оказался в расположении «Металлурга» и затем ограничился лишь попаданием в заявку магнитогорцев на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

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