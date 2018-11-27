И. Воробьёв: задача сборной России — играть как можно лучше. И ещё раз — лучше

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о совмещении работы в СКА и национальной команде.



«Силы совмещать есть, с этим проблем нет. Работаем с утра до вечера, в этом есть свои плюсы. К тому же многие хоккеисты, которые играют в сборной, как раз находятся в СКА. С ними есть ежедневный контакт, видно, кто и на что способен. Есть скаутские службы, которые занимаются оценкой игроков. Со своей лавки в большей степени наблюдаю за своими ребятами. Естественно, при разборах игр по видео стал больше смотреть на хоккеистов других команд.



У российской сборной всегда одна задача: играть как можно лучше. И ещё раз — как можно лучше.



Как ведётся работа с россиянами в НХЛ? Есть скаутская служба, в ней имеется отдельный скаут, который занимается игроками НХЛ. Он всегда на связи с хоккеистами. Скоро поедет в Америку и проведёт разговоры со всеми», — цитирует тренера RT.