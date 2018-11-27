Голышев: победа была необходима «Автомобилисту», нужно цепляться за удачу

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:0).



«Победа была необходима, мы готовились. В принципе последние матчи играли довольно неплохо. Но где-то не везло, соперник переигрывал. Наконец-то удача на нашей стороне, будем цепляться за это и стараться продолжить победную серию.



Ни разу не пропустили от «Салавата»? Не знаю, разбираем соперников, как и всех других. Сегодня здорово действовали в обороне, Якуб Коварж подтащил, старались на себя принимать броски, выполнять тренерскую установку. Самое главное — взяли два очка. Мой гол? Счёт на тот момент был 1:0, мы шли с Найджелом «2 в 2», я решил не рисковать, не обыгрывать, пошли в давление, вратарь соперника ошибся. И удачно Найджел отобрал шайбу и отдал мне, оставалось только попасть. Момента с отменённой шайбой не видел, к сожалению. Но хорошо, что его не засчитали», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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