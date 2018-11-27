Мартемьянов: прекрасно представляли, что такое игра с «Салаватом» в Уфе

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:0).



«Прекрасно представляли, что такое игра с «Салаватом» в Уфе. К этому матчу очень основательно готовились, помнили про прошлый матч в Екатеринбурге, который прошёл очень напряженно, накал был очень серьёзный. Попросили команду построже сыграть в обороне, это нам удалось.



Реализация моментов нас немного подвела, два гола забили и дали нашему вратарю вернуться в чемпионат. «Салават» сыграл мощно на последних минутах, молодцы парни, выстояли, ловили на себя шайбу, много блокированных бросков. Спасибо команде, что стойко отыграла матч», — передает слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Автомобилист» победил «Салават» в Уфе, прервав неудачную полосу