Тапола — о камбэке после 1:5: вообще, это ненормально, но такое бывает в спорте

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (5:6 Б).



«Что за игра, как возможно оценивать, анализировать такую игру. Вроде бы сначала играешь неплохо, но всё время пропускаешь, и вот уже счёт 1:5. Вдруг, когда тебе нечего терять, всё начинает складываться. Мы старались помогать вратарю, играть с акцентом на оборону, но после когда уже не осталось ничего делать — пошли в атаку. В результате получили одно очко, но всё равно рады.



Специально ли мы начинали потасовки? Нет, конечно нет. У игроков эмоции, а они иногда перехлёстывают. Мы, естественно, специально такого не делаем. Был ли в моей карьере подобный камбэк? Да был, один раз — мы отыгрались со счёта 1:6. Вообще, это ненормально, но такое бывает в спорте, даже в футболе, где забивается меньше. Бывает, первый тайм заканчивается со счётом 0:5, а потом всё переворачивается, но такова природа спорта», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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