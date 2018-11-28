Дмитрий Казионов выбыл на три недели и другие изменения в составах

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд лиги.
«Авангард»:
— дозаявлен Якимов Богдан/Yakimov Bogdan (№48, нападающий, Россия, 04.10.1994, 194-93, Л)
«Ак Барс»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Марушев Максим
«Витязь»:
— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб защитник Воронков Егор
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Шевченко Александр
«Динамо» Минск:
— переведён из списка травмированных нападающий Китаров Александр
«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён в клуб ВХЛ «КРС-ОЭРДЖИ» нападающий Локхарт Лукас
«Локомотив»:
— переведён из клуба МХЛ «Локо» вратарь Виноградов Антон
— нападающие Морозов Денис и Савельев Никита обменяны в «ХК Сочи» на денежную компенсацию (27.11.2018)
«Металлург»:
— переведён из клуба МХЛ «Стальные Лисы» защитник Зайцев Дмитрий
— переведён из клуба МХЛ «Стальные Лисы» нападающий Дорофеев Павел
«Нефтехимик»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Хисамутдинов Арсен.
«Северсталь»:
— возвращён в клуб МХЛ защитник Сычушкин Владимир
— переведён в Список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 19.12.2018)
СКА:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Давыдюк Павел
«Спартак»:
— нападающий Жолобов Михаил обменян в «ХК Тамбов» на денежную компенсацию (27.11.2018)
— переведён из клуба МХЛ «МХК Спартак» нападающий Круженков Егор
«Торпедо»:
— переведён из списка травмированных нападающий Шенфельд Антон
ХК «Динамо» Москва:
— переведён в список травмированных нападающий Индрашис Микс (по 24.12.2018)
ЦСКА:
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Карнаухов Павел