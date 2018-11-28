Дмитрий Казионов выбыл на три недели и другие изменения в составах

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд лиги.



«Авангард»:

— дозаявлен Якимов Богдан/Yakimov Bogdan (№48, нападающий, Россия, 04.10.1994, 194-93, Л)



«Ак Барс»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Марушев Максим



«Витязь»:

— переведён из клуба ВХЛ «Динамо» СПб защитник Воронков Егор

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Шевченко Александр



«Динамо» Минск:

— переведён из списка травмированных нападающий Китаров Александр



«Куньлунь Ред Стар»:

— переведён в клуб ВХЛ «КРС-ОЭРДЖИ» нападающий Локхарт Лукас



«Локомотив»:

— переведён из клуба МХЛ «Локо» вратарь Виноградов Антон

— нападающие Морозов Денис и Савельев Никита обменяны в «ХК Сочи» на денежную компенсацию (27.11.2018)



«Металлург»:

— переведён из клуба МХЛ «Стальные Лисы» защитник Зайцев Дмитрий

— переведён из клуба МХЛ «Стальные Лисы» нападающий Дорофеев Павел



«Нефтехимик»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Хисамутдинов Арсен.



«Северсталь»:

— возвращён в клуб МХЛ защитник Сычушкин Владимир

— переведён в Список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 19.12.2018)



СКА:

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Давыдюк Павел



«Спартак»:

— нападающий Жолобов Михаил обменян в «ХК Тамбов» на денежную компенсацию (27.11.2018)

— переведён из клуба МХЛ «МХК Спартак» нападающий Круженков Егор



«Торпедо»:

— переведён из списка травмированных нападающий Шенфельд Антон



ХК «Динамо» Москва:

— переведён в список травмированных нападающий Индрашис Микс (по 24.12.2018)



ЦСКА:

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Карнаухов Павел