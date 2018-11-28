Владислав Наместников пропустит как минимум два матча из-за сотрясения мозга

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников не поедет с командой в двухматчевое гостевое турне в Оттаву и Монреаль из-за сотрясения мозга, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В домашнем матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) россиянин получил травму после силового приёма защитника соперника Томаса Шабо на предпоследней минуте третьего периода.



В 24 матчах этого сезона на счету 26-летнего форварда 9 (2+7) очков, показатель полезности «-6» и десять штрафных минут. В четверг, 29 ноября, «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой», а в субботу, 1 декабря, — с «Монреаль Канадиенс».



Кроме того, «Рейнджерс» не смогут рассчитывать на форварда Матса Цуккарелло, также получившего повреждение.

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