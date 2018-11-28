Немировски — о матче с «Ак Барсом»: 4-я игра на выезде, игроки «Торпедо» подсели

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:5). Единственную шайбу в составе нижегородцев в середине третьего периода забросил Дамир Жафяров.



«Поздравляю соперника с победой. Хозяева заслужили победу, сразу были готовы к матчу, показывали очень хороший хоккей. У нас это четвёртая игра на выезде, и было видно, что игроки чуть-чуть подсели. Но не хочу много говорить про этот матч, нам нужно скорее забыть его и готовиться к следующей, домашней игре», — цитирует Немировски официальный сайт «Ак Барса».

1 декабря нижегородский клуб примет на своей площадке хоккеистов московского «Динамо», а затем команда отправится в турне по маршруту Санкт-Петербург — Минск.