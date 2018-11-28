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ЦСКА разгромил рижское «Динамо», продлив победную серию до 14 матчей

ЦСКА разгромил рижское «Динамо», продлив победную серию до 14 матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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«Армейцы» открыли счёт усилиями Константина Окулова, а через четыре минуты Кирилл Капризов реализовал численный перевес. В концовке второго игрового отрезка Никита Нестеров укрепил преимущество московского клуба, а на старте третьего периода Артём Блажиевский в четвёртый раз огорчил поклонников рижской команды. Чуть позже свой голевой счёт пополнил Янник Хансен, установивший окончательный счёт на табло. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отыграл на ноль.

Команда Гиртса Анкипанса проиграла в четвёртый раз за последние пять матчей, а ЦСКА продлил победную серию до 14 игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 21:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 5
0:2, 0:1, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Окулов (Науменков) – 12:07 (5x5), 0:2 – Капризов (Шалунов) – 16:30 (5x4), 0:3 – Нестеров (Григоренко, Блажиевский) – 38:33 (5x5), 0:4 – Блажиевский (Капризов) – 40:29 (5x5), 0:5 – Хансен – 49:35 (5x5)
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