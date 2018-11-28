ЦСКА разгромил рижское «Динамо», продлив победную серию до 14 матчей

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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«Армейцы» открыли счёт усилиями Константина Окулова, а через четыре минуты Кирилл Капризов реализовал численный перевес. В концовке второго игрового отрезка Никита Нестеров укрепил преимущество московского клуба, а на старте третьего периода Артём Блажиевский в четвёртый раз огорчил поклонников рижской команды. Чуть позже свой голевой счёт пополнил Янник Хансен, установивший окончательный счёт на табло. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отыграл на ноль.



Команда Гиртса Анкипанса проиграла в четвёртый раз за последние пять матчей, а ЦСКА продлил победную серию до 14 игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.