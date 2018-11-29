«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря 30 сейвам Худобина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в овертайме победил «Калгари Флэймз» — 4:3.

Счёт уже на 41-й секунде открыл нападающий хозяев Джейсон Спецца, Гарнет Хэтэуэй вскоре восстановил равновесие. Во втором периоде Джейми Бенн вновь вывел техасцев вперёд, а в середине третьего игрового отрезка «огоньки» забили дважды в течение 70 секунд – отличились Джонни Годро и Марк Джордано. На 54-й минуте Гэвин Байройтер сделал счёт равным. Победу «Далласу» в овертайме принёс Тайлер Сегин.

Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. На счету Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 блок-шота за 18 минут и 46 секунд, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 8.11.