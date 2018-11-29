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«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря 30 сейвам Худобина

«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря 30 сейвам Худобина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в овертайме победил «Калгари Флэймз» — 4:3.

Счёт уже на 41-й секунде открыл нападающий хозяев Джейсон Спецца, Гарнет Хэтэуэй вскоре восстановил равновесие. Во втором периоде Джейми Бенн вновь вывел техасцев вперёд, а в середине третьего игрового отрезка «огоньки» забили дважды в течение 70 секунд – отличились Джонни Годро и Марк Джордано. На 54-й минуте Гэвин Байройтер сделал счёт равным. Победу «Далласу» в овертайме принёс Тайлер Сегин.

Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. На счету Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 блок-шота за 18 минут и 46 секунд, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 8.11.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 4
1:1, 0:1, 2:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Спецца (Факса, Хейсканен) – 00:41 (5x5), 1:1 – Хэтэуэй (Янковски, Дюбе) – 16:39 (5x5), 1:2 – Бенн (Сегин, Байройтер) – 38:02 (5x4), 2:2 – Годро (Линдхольм, Джордано) – 49:41 (5x4), 3:2 – Джордано (Броди, Баклунд) – 50:51 (5x5), 3:3 – Байройтер – 53:15 (5x5), 3:4 – Сегин – 60:25 (3x3)
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