Монтгомери: у Худобина стиль игры такой же, как его костюмы

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ) прокомментировал стиль игры российского вратаря Антона Худобина. В игре с «огоньками» Антон отразил 30 из 33 бросков.

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«Стиль игры Худобина такой же, как его костюмы. Иногда они тебе нравятся. Иногда нет. То же самое, когда он находится в воротах», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Фото Худобина в костюме можно посмотреть в «инстаграме» «Далласа».

В этом сезоне 32-летний вратарь одержал 5 побед в 12 матчах при коэффициенте надёжности 2,86 и проценте отражённых бросков 91,1. Худобин является основным вратарём «Далласа» на данный момент, так как травмирован Бен Бишоп.