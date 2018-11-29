Хичкок: прошла одна неделя, а такое чувство, что пять лет

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок рассказал, как прошла его первая неделя после возвращения к активной работе.

«Прошла одна неделя, а такое чувство, что пять лет. Я отработал четыре игры на неделе, а такое чувство, что 100. Я больше всего горжусь победами, но чтобы в этой конференции их добыть, надо рыть землю. Сейчас мы к этому идём. В некоторых матчах энергия у нас была. В четверг в матче против „Лос-Анджелеса“ её будет ещё больше. Прошлый матч был сложным из-за поездки. Но мне нравится, что мы становимся лучше. Если мы сохраним этот настрой, то будем набирать очки», — цитирует Хичкока официальный сайт НХЛ.

Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент- Луис» (2011-2017).